Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч: Павлюк оценил вероятность наступления оккупантов

Российская Федерация формирует новую военную группировку, численностью более 100 тысяч человек, и не исключено, что летом они попытаются осуществить наступление на одном из направлений. В то же время ВСУ сделают все возможное, чтобы максимально нанести урон противнику, чтобы ресурсы, которые они формируют, были вовлечены к тому времени в бой.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он подчеркнул, что украинские военные готовятся к разным возможным сценариям развития событий.

"Русские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировку более 100 тысяч. Не обязательно это будет наступление. Возможно, они будут им пополнять свои подразделения, теряющие боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций в одном из направлений, что пока максимально тяжкие прогнозы, что такое наступление будет.

Мы сделаем все для того, чтобы максимально нанести урон противнику так, что мы и делаем, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были вовлечены до сих пор в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации", – рассказал Павлюк.

Командующий подчеркнул, что на данный момент Украина, к сожалению, не имеет преимущества в воздухе, что позволяет противнику наносить мощные авиационные удары по позициям Сил обороны. Он также отметил, что военные союзники в Европе четко осознают последствия, которые могут возникнуть в результате поражения Украины в войне.

"К сожалению, у нас нет на сегодняшний день преимущества в воздухе. Как только она у нас появится, мы сделаем все, чтобы российская авиация не смогла подлететь близко к границам и наносить удары по нашим объектам. Мы работаем над этим, и наши партнеры работают над этим", – отметил Павлюк.

Ранее сообщалось, что военная операция российских добровольцев на территории Белгородской и Курской областей страны-агрессора вынудила Россию отвлекать силы от линии фронта в Украине. Подразделения русских оккупационных войск опрокидывают для защиты Белгорода.

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