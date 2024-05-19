Россия созывает Совбез ООН: хочет обсудить военную помощь Украине

Страна-оккупант в очередной раз демонстративно созывает Совет Безопасности ООН из-за поставок оружия Украине. Заседание состоится в понедельник, 20 мая.

Об этом сообщил первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. Заседание, по словам дипломата, станет ответом на запрошенное "западниками" на 14 мая обсуждение "гуманитарной ситуации в Украине".

Полянский также сообщил, что 20 мая также пройдет голосование по представленному Россией проекту резолюции Совета Безопасности по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Известно, что заседание Совбеза ООН по запросу РФ начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Ранее Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе. Этот шаг удивил Соединенные Штаты, представители которых теперь считают, что Москва, возможно, "что-то скрывает".

Как писал OBOZ.UA, в апреле в ООН обратили внимание на российские повторные обстрелы, из-за которых страдают службы быстрого реагирования. Подобные атаки "запрещены международным гуманитарным правом, они жестоки, бессовестны и должны прекратиться ", заявили в Организации Объединенных Наций.

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