'Россия – спонсор всемирного хаоса': у Зеленского объяснили, почему мир должен работать над стратегическим поражением РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что последние драматические события в мире вовсе не случайны. Именно Россия крайне заинтересована в нарастании конфликтности и взаимной ненависти, поэтому открыто спонсирует ультраправые и нацистские движения, чтобы увеличить их влияние и способность создавать хаос в любой точке планеты.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, обращаясь к лидерам ведущих стран, которые всячески пытаются посодействовать в прекращении кровопролития на Ближнем Востоке. В своем послании политик твердо обозначил, что РФ – безусловный спонсор современного всемирного хаоса.

"РФ заинтересована в построении определенного "Нового мира", где будет доминировать безусловное "право сильного", "шокирующее насилие", массовое взятие гражданских заложников, разрушение территориальной целостности многих стран", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что восстановить стабильность и мир удастся только если Россия ослабнет изнутри, потерпит стратегическое поражение. Сейчас это возможно, если поддерживать Украину и ее армию всем доступными ресурсами.

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"Работайте над устранением первопричины, а не только ликвидацией последствий. Работайте над стратегическим поражением России... Иначе хаоса будет гораздо больше..." – уверен советник руководителя ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Подоляка, Украина уже имеет образцы собственных ракет, однако нуждается в финансовых инвестициях для расширения производственных мощностей.

"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а й ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы, которые имеют 750-1000 километров дальности", – сказал политик.

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