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"Россия станет примером поражения!" Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
41,1 т.
'Россия станет примером поражения!' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина

Везде, куда приходит Россия, она приносит с собой смерть, разрушения и страдания. То, что российские войска сотворили за год полномасштабной агрессии против Украины, стало лучшим "автопортретом" РФ, который увидел весь мир.

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Россия уже стала синонимом террора, впереди у нее – поражение и справедливое наказание. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, продемонстрировавший фотографии, зафиксировавшие последствия российской агрессии против Украины.

"Руины, обломки, воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без нее царит нормальная жизнь. Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания", – заверил глава государства.

Он показал фотографии разрушений, которые причинила Россия на территории Украины. Враг не жалеет ни храмов, ни школ, без разбора убивает женщин, детей и пожилых людей, бьет по жилым домам и детским площадкам.

''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина
''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина

Напомним, накануне, 11 марта, Зеленский рассказал о введении новых санкций. По словам главы государства, подписанный им указ ввел санкционные ограничения в отношении более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали "разные российские комбинации".

Зеленский отметил, что решение готовилось в течение определенного времени, оно тщательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. Также он подчеркнул, что это не последнее такое решение.

Глава государства прокомментировал очередные вражеские атаки и выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в Херсоне, Запорожье, Донецкой области, Луганской и Харьковской областях, а также везде, где враг снова лишил жизни украинцев.

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