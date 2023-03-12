''Россия станет примером поражения!'' Зеленский показал на фото последствия террора армии Путина

Везде, куда приходит Россия, она приносит с собой смерть, разрушения и страдания. То, что российские войска сотворили за год полномасштабной агрессии против Украины, стало лучшим "автопортретом" РФ, который увидел весь мир.

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Россия уже стала синонимом террора, впереди у нее – поражение и справедливое наказание. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, продемонстрировавший фотографии, зафиксировавшие последствия российской агрессии против Украины.

"Руины, обломки, воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без нее царит нормальная жизнь. Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания", – заверил глава государства.

Он показал фотографии разрушений, которые причинила Россия на территории Украины. Враг не жалеет ни храмов, ни школ, без разбора убивает женщин, детей и пожилых людей, бьет по жилым домам и детским площадкам.

Напомним, накануне, 11 марта, Зеленский рассказал о введении новых санкций. По словам главы государства, подписанный им указ ввел санкционные ограничения в отношении более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали "разные российские комбинации".

Зеленский отметил, что решение готовилось в течение определенного времени, оно тщательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. Также он подчеркнул, что это не последнее такое решение.

Глава государства прокомментировал очередные вражеские атаки и выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в Херсоне, Запорожье, Донецкой области, Луганской и Харьковской областях, а также везде, где враг снова лишил жизни украинцев.