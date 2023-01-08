Кілька суб'єктивних думок про перспективи наступу РФ цієї зими.

Видео дня

Початкове вторгнення сил РФ взимку 2022 року здійснювалося БТГр різних видів військ. Батальйонно-тактична група - це як би так простіше, це батальйон, якому досипають на додачу арти, ППО, ще якихось підрозділів, і виходить відносно самостійний організм. Формат БТГрів поширений у світі, у тому числі у військах НАТО. Це дозволяє керівному складу бути більш самостійним у прийнятті рішень та мати більш короткий шлях узгоджень, ніж у ламці "бригада-дивізія"

Але, завжди є своє "але".

Вторгнення відбувалося БТГрамі, штат яких був заповнений на 50-60%. У результаті, під час штурмових дій першими закінчувалася саме піхота в ротах, де комплектація і так була на рівні 50%, причому за штатом мирного часу.

А якщо в тому БТГр не залишилося піхоти, то вся ця арта і танки по суті безпорадні, весь цей організм не може працювати, коли піхоту вибили, а ті, хто залишився, навідріз відмовляються йти на штурм. Російська нинішня піхота готова йти щось штурмувати тільки коли на тому місці не один день працювала російська артилерія. Ви там все знищили і там лишилося тільки переоране поле? Тоді ок, так ми і підемо.

Якщо ні - усе, з нас вистачить, наштурмувалися, тож людей не залишилося вже, самі бачите, котрактників взагалі майже всіх вибили, разом із "лднрівцями".

ГШ РФ проаналізував цю помилку та знайшов ресурс де можна брати піхоту на штурми, яка не буде задавати питань.

Так масштабувався "Вагнер". Тисячі зеків яких використовують як легку піхоту, використовуючи тактику малих груп. Іх задача - прослизнути малою групою та впригнути в окопи, занявши там кругову оборону. Потім починає працювати арта росіян яка старається відсекти допомогу. Якщо вийшло - забрали ВОП, не вийшло - посилається ще декілька груп, комусь же повинно пощастити. Ну і зекі - це оптимальний по суті ресурс. Писати у телеграм-канали відео з жалісливими оповіданнями, як "вагнерівців" тут рвуть на шмаття оптом ніхто не дозволить - кувалда вона така. Тактика була випробувана, і не дивлячись на великі втрати (іх завжди можна приховати) довела яку ніяку, але еффективність.

Тому нова мобілізація в РФ і спрямована на мою думку, щоб підтримати саме цей формат бойових дій. З чим я можу поздоровити мобіків, які рвались ще декілька місяців тому в телеграм-каналах та фейсбуках слоганами "Вот когда ми начньом по настоящєму, вам хана". Скоро почнете, подивимось кому там хана, ми ж всі знаємо що на "Москві" майже ніхто не загинув, а у розй*бі ПТУ 19 в Макіївці були винні не командири, які батальон розмістили на складі боекомплекту, а телефони мобіків.

Отже РФ хоче сформувати нову хвилю наступу, закидавши нас добривами, тому що це виявилось більш еффективним ніж залітати БТГрами. Окай. Це зрозуміло.

Але і тут є своє "але".

Річ у тому, що російська армія дуже залежна від артилерії. В маневри вони не вміють, в танкові прориви теж, в координацію різних підрозділів на великій ділянці теж. Але коли в тебе є арта та безліч снарядів - то ти все одно здатний утримувати лінію та штурмувати.

І судячи по останнім новинам - вони не можуть вже використовувати ту сверхконцентрацію арти, що колись в них працювала. Тому що склади не гумові. Тому що ВПК Росії не встигає ремонтувати та відновлювати стволи на арті та виготовляти необхідну кількість снарядів. Тому що Хімарси роздовбали великі склади снарядів, тому іх дроблять на маленькі, що в результаті навантажує логістику, а з вантажівками у РФ дуже важко зараз. Це ж є одним з аргументів, чому з Білорусі зараз малоімовірний наступ. Бо вони все що швидко могли витягнути з Білорусі по набоям та техниці - вже витягнули. Чим тоді ви там штурмувати зібрались?

Тому наступні місяці ми зможемо побачити від РФ багато мобиків, деградацію арти та танкових підрозділів (Т-62 не від гарного життя сюди тягнуть), але з навалами живої сили в стилі "как діди воєвалє". І нам потрібно встояти, тому що РФ буде робити дуже велику ставку на цей наступ. І за ціною вона стояти вже не буде.