Россия столкнулась с большой проблемой в войне против Украины: ситуация стремительно ухудшилась с октября – разведка Британии

Россия столкнулась с огромной проблемой с дисциплиной в рядах своей оккупационной армии. В то же время после объявления частичной мобилизации эта проблема значительно усугубилась: за 5 месяцев текущего года российские военные суды рассмотрели больше дел о самовольном уходе с позиций, чем за весь 2022 год.

Видео дня

В то же время дезертиры преимущественно происходят условными наказаниями, и, вероятно, их будут перебрасывать в зону боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Проанализировав сообщения независимых российских журналистов, в британском оборонном ведомстве подтвердили обнародованную ими информацию, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольном оставлении частей. Эта цифра превышает соответствующие показатели за весь 2022 год.

Рост проблемы с СОЧ в российской армии, несмотря на попытки российского командования обеспечить дисциплину в подразделениях, задействованных в войне против Украины, в МО Британии связывают с проведением в РФ "частичной мобилизации", которая "вероятно усугубила проблему".

И российское военное командование борется с последствиями, не пытаясь устранить причину проблемы.

"Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство тех, кто признан виновными в самовольном оставлении частей, теперь наказаны условными сроками, то есть их могут передислоцировать в район "специальной военной операции". Усилия России по улучшению дисциплины сосредоточены на распространении примеров ответственности нарушителей и поддержке патриотического энтузиазма, а не на устранении основных причин разочарования солдат", – отметили в МО Британии.

Напомним, ранее разведка Британии объяснила последствия прорыва "ДРГ" в Белгородскую область.

В МО Британии отметили, что прорыв в Белгородскую область РФ подразделений российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 22 мая был не единственной такой "спецоперацией" за последние несколько дней. Между прошедшей пятницей и случившимся в понедельник российские силы безопасности вступали в столкновение с партизанами по крайней мере в трех местах вблизи границы с Украиной.

Самым серьезным в этом прорыве разведка Британии назвала инцидент у города Грайворон.

Британские аналитики считают, что страна-агрессор сталкивается с растущей многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах, потерями боевых самолетов, атаками самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях, а теперь еще и прямыми партизанскими действиями.