Россия столкнулась с нехваткой носителей для ракет, но строит новые пусковые площадки для "камикадзе": анализ ударов по Украине за месяц

В сентябре российские оккупационные войска достаточно интенсивно применяли дроны-камикадзе и приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", что вывело этот показатель террора на второе место по налетам. А вот каких-либо радикальных изменений в применении ракет не произошло. В зоне же боевых действий, в отличие от тыловой Украины, враг значительно нарастил применение таких средств поражения, как FPV-дроны и ударные "Молния-2".

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В сентябре РОВ применили достаточно среднестатистический показатель ракетных средств поражения – без каких-либо рекордов.

Российские оккупанты использовали 183 ракеты, из которых перехвачено было 126. В сравнении с предыдущими месяцами, показатель применения ракет и их перехватов не имеет разительных отличий: в июне – 254/175, в июле – 192/128, в августе – 155/109.

Номенклатура и количество использованных в августе ракет:

Х-101/555/55 – противник применил 78 ракет, из которых была сбита 71*;

ЗМ-14 "Калибр" – 24/22*;

9М723 ОТРК "Искандер-М" / KN-23 / баллистические ракеты неустановленного типа (НТ) – 26/2;

ОТРК "Искандер-К" – 9/4;

Х-47М2 "Кинжал" – 2/0;

неустановленного типа – 2/0;

*Смешанный тип – когда нет четкого определения в сообщениях ВС ВСУ, согласно открытым данным, какие ракеты применялись, каких модификаций и сколько было сбито каждого типа. По итогу в этой категории 42/27 разных ракет Х-101, Х-59/69, 3М14 "Калибр", 9M727/728 "Искандер-К".

Самый массированный комбинированный ракетный удар был осуществлен в ночь на 28 сентября – 48 ракет Х-101, 3М14 "Калибр" и Х-47М2 "Кинжал".

В целом же в течение месяца состоялось четыре комбинированных ракетных удара с периодичностью 7-10 дней. Они стали очередной демонстрацией ограниченных возможностей РОВ по осуществлению ракетного террора, особенно такой компонентой, как авиационные крылатые ракеты Х-101.

Неизменно самый низкий показатель перехватов у баллистических 9М723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23, хотя в последнее время эти ракеты демонстрируют ухудшившиеся показатели точности и надежности.

Налеты Shahed-136/"Гербер"/"Пародий"

В сентябре РОВ установили второй по количеству примененных дронов-камикадзе и дронов-приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий" показатель – 5 651. Напомню, что абсолютный рекорд налетов был установлен в июле – 6 394.

Количество попаданий составило 738, или 13%, что является одним из самых высоких показателей.

С другой стороны, на протяжении лета общее количество совершаемых в течение месяца налетов также не претерпело критических изменений. В частности, в январе 2025-го РОВ применили 2 507 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", в феврале – 3 907, в марте – 4 196, в апреле – 2 357, в мае – 3 512, в июне – 5 412, в июле – 6 394, в августе – 4 133, в сентябре – 5 651. При этом процент результативных ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15%, 16%, 14%, 11%, 17% и 13%.

В процентном отношении – это не худший показатель перехватов с начала 2025 года, но в количественном также второй по ударам.

Кроме того, в сентябре впервые была использована площадка для пусков дронов в районе аэродрома Кача на временно оккупированном полуострове Крым. Это говорит о том, что, не имея возможности быстро нарастить производство дронов, командование РОВ тем не менее расширяет и масштабирует количество пусковых площадок.

Применение FPV-дронов

В сентябре российские оккупанты применили рекордное количество FPV-дронов – более 32 000. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен в августе – более 30 000.

Увы, но тенденция наращивания применения FPV-дронов у РОВ сохраняется. Это в очередной раз указывает на то, что озвученные год назад ограничения поставок продукции двойного назначения из Китая не только не сократились, но наоборот – были наращены в 4 раза!

Напомню, что год назад российские оккупанты применяли в течение месяца в среднем до 8 тыс. FPV-дронов.

ББ "Ланцет"

В течение сентября РОВ применили более 400 барражирующих боеприпасов "Ланцет", что представляет собой среднестатистический показатель – мало чем отличающийся от предыдущих месяцев.

"Молния-2", "Привет-82"

В сентябре 2025 года РОВ установили очередной рекорд применения ударных дронов "Молния-2" в количестве более 2 200 единиц. Это более чем в 2,5 раза больше, нежели было применено в рекордный август – 850.

Очевидно, что в категории ударных дронов для передовой именно "Молния-2" становится основным средством поражения.

"Привет-82" в сентябре были применены в количестве не более 100.

Выводы

В сентябре 2025 года российские оккупационные войска сохранили системность ракетных ударов, применяя комбинированные средства поражения. В целом ни один из таких ударов, даже комбинированного типа, не превысил даже 50 единиц средств поражения. Очевидно, что российские оккупанты столкнулись с непреодолимой проблемой отсутствия достаточного количества носителей.

В сентябре РОВ не установили абсолютного рекорда по использованию дронов-камикадзе и дронов-приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", но показали второй результат за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, в прошлом месяце была использована новая площадка для пусков дронов в оккупированном Крыму. До этого, в первой половине сентября, в районе деревни Алешок Брянской области, в 35 километрах от границы с Украиной, было отмечено строительство новой площадки, предназначенной для пусков дронов.

В зоне боевых действий РОВ продолжили наращивать применение FPV-дронов, установив очередной рекорд – более 32 000 и ударных-дронов "Молния-2" – более 2 200.

Таким образом, РОВ в октябре имеют все возможности по сохранению высокого уровня террора тыловой Украины дронами-камикадзе. В свою очередь, на интенсивность применения дронов в зоне боевых действий может повлиять ухудшение погодных условий.

Что касается ракетных обстрелов, то октябрь вряд ли будет сильно отличаться по системности применения этих средств поражения, которая уже давно стагнирует.