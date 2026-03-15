Россия столкнулась с серьезными проблемами в стратегической авиации – авиаэксперт

В России углубляются проблемы со стратегической авиацией. Поэтому теперь оккупанты вынуждены искать новые способы запуска крылатых ракет.

Об этом в эфире 24 канала заявил авиационный эксперт Константин Криволап. Он убежден: агрессор столкнулся с серьезной деградацией того компонента ядерной триады, который в Кремле считали базовым для сдерживания.

Стратегическая авиация России не выдерживает нагрузки

Недавно из РФ начали поступать сообщения о том, что там работают над запуском крылатых ракет Х-101 не с самолетов, как это было традиционно, а с наземных платформ. Криволап считает, что этот вопрос в государстве-агрессоре подняли не случайно – и что потребность запускать Х-101 с земли напрямую связана с ударами Украины по стратегической авиации РФ.

Он предполагает, что Россия столкнулась с серьезной проблемой с одним из ключевых элементов российской системы сдерживания.

"Один из элементов ядерной триады России, стратегическая авиация, уже, извиняюсь, подыхает",– отметил Криволап.

Эксперт отметил, что, учитывая ряд косвенных факторов, заявленное СБУ уничтожение 30% стратегической авиации России выглядит реалистичным.

Криволап констатировал, что часть бортов была уничтожена, а еще часть постепенно выходит из строя из-за изношенности оборудования. Именно поэтому россияне вынуждены постоянно перегонять самолеты между различными аэродромами и беречь ресурс, который до сих пор еще способен подниматься в воздух.

"Когда они начинают гонять эти самолеты с Дальнего Востока на Энгельс, потом на Оленью, а потом снова обратно, это означает, что их уже просто не хватает", – предположил эксперт.

Поэтому российские попытки приспособить ракеты к новым способам запуска, по его мнению, выглядят не как усиление, а как вынужденная реакция на потери стратавиации. И Россия здесь уже не наращивает способности, а пытается сохранить их остатки.

Россия упрощает свои крылатые ракеты: дешевле и менее точно

Проблемы стратегической авиации для России не исчерпываются дефицитом исправных самолетов. Захватчики пытаются упростить также свои крылатые ракеты, в чем Криволап видит постепенную деградацию российских возможностей, а не их развитие.

"Сама по себе ракета Х-101 – достаточно современная. И то, что мы ее сбиваем, это не потому, что она плохая, а потому, что мы научились ее эффективно сбивать", – заметил Криволап.

Однако сейчас Россия ищет более дешевые и простые решения – и переходит к упрощенным вариантам вооружения, которые уступают существующим образцам и по точности, и по эффективности. Такую тенденцию эксперт считает еще одним признаком того, что российский военный потенциал не усиливается, а "сворачивается".

"Они упрощают Х-101, делают "Изделие 30" – абсолютно упрощенную, не такую точную, не такую эффективную и значительно более дешевую ракету", – подчеркнул он.

По мнению Криволапа, такая замена прямо указывает на ухудшение качества российского арсенала, ведь Россия уже не движется к более сложным и сильным решениям, а вынуждена подстраиваться под собственные потери и ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля СБУ поразила российский завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101 в поселке Редкино Тверской области. Предприятие также производит топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар и над объектом поднялся столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

