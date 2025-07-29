Россия строит укрытия на аэродромах вблизи границы с Украиной: британская разведка обнародовала спутниковые фото

Россия активно строит защищенные укрытия для самолетов на аэродромах, расположенных недалеко от границы с Украиной. Британская разведка обнародовала спутниковые фото, на которых видно, как возводятся укрытия.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X. В ведомстве отметили, что действия РФ могут быть ответом на успешные удары украинских дронов по российским аэродромам.

"В ответ на многочисленные успешные удары украинских беспилотных авиационных комплексов Россия начала программу защиты уязвимых самолетов на ряде аэродромов", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, защищенные укрытия россияне планируют построить на аэродромах Миллерово, Курск-Восточный и Гвардейское.

На обнародованных спутниковых фото видно, что укрытия имеют куполообразную крышу и противоударные двери, а также засыпаются землей для дополнительной защиты от ударов.

В разведке Британии напомнили, что авиабаза Миллерово расположена в 17 км к востоку от российско-украинской границы. Последний раз ее атаковали украинские дроны 22 июля этого года.

"Кроме строительства защищенных укрытий для самолетов, восемь вновь построенных наземных укрытий для самолетов, вероятно, уже приближаются к эксплуатационной готовности", – говорится в отчете.

Отмечается, что строительство этих защищенных укрытий обеспечивает дополнительную защиту самолетам, размещенных на российских авиабазах, от будущих ударов украинских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия возводит защитные сооружения на авиабазах после украинской операции "Паутина". Спутниковые снимки от 7 июля показали, что на авиабазе "Халино" в Курской области оккупанты построили около 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных сооружений наподобие бункеров без покрытия и восемь зданий в стиле ангаров.

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