Россия возводит защитные сооружения на авиабазах после украинской операции "Паутина": ISW показал спутниковые снимки

Российские военные строят защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после трех лет войны против Украины. Работы по строительству укрепленных бункеров и ангаров для самолетов ведутся на объектах в Курской области РФ и во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) пришли к выводу, что таковой является реакция РФ на операцию "Паутина", реализованную Службой безопасности Украины 1 июня.

Согласно снимкам, предоставленным украинской разведывательной организацией Frontelligence Insight 7 июля, российские войска решили защитить авиабазу "Халино" на Курщине. Там появилось около 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных сооружений типа бункеров без покрытия и восемь зданий в стиле ангаров.

Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 27 июня с "Халино", также показывают укрепленные ангары, что подтверждает эту оценку.

Кроме этого, снимки со спутника от 9 июля зафиксировали появление двух бетонных сооружений в стиле бункеров на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму, а данные Planet Labs за 7 июля – бетонные укрытия для самолетов.

Отмечается, что снимки за 9 июля не зафиксировали никаких строительных работ на авиабазе "Джанкой" в Крыму. При этом они показали, что обломки бомбардировщиков все еще валяются на некоторых объектах, которые украинские силы атаковали во время операции "Паутина" полтора месяца назад. Наибольшая их концентрация – на авиабазе "Белая" в Иркутской области, а также "Оленья" в Мурманской области РФ.

По данным ISW, российские официальные лица и провоенные блогеры обвинили командование ВС РФ и руководство страны-агрессора в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников во время полномасштабной войны.

"Поэтому Россия, возможно, начала строительство защитных сооружений на своих авиабазах после трёх лет войны в ответ на операцию "Паутина", – предположили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне вернули стратегические бомбардировщики в зону поражения Сил обороны спустя более чем после спецоперации СБУ "Паутина". До этого они пытались прятать стратегическую авиацию на Дальнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!