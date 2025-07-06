Россия впервые после 'Паутины' вернула самолеты в зону поражения Сил обороны – анализ

Спустя больше месяца после спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина" российские оккупанты вернули стратегические бомбардировщики в зону поражения Сил обороны. В частности, на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области появилось 4 самолета.

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До этого россияне пытались прятать стратегическую авиацию на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сообщает NV.

По состоянию на 5 июля на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области находились четыре больших самолета. Большинство из них относятся к стратегической авиации. Примечательно, что после спецоперации "Паутина" на этом объекте не было ни одного самолета.

По предварительным данным, возвращение стратегических бомбардировщиков в европейскую часть РФ может быть связано с подготовкой к очередной ракетной атаке. Мониторинговые каналы сообщают о подготовке подобного удара последние несколько дней.

В то же время стоит отметить, что после спецоперации "Паутина" 1 июня 2025 года, российская армия уже неоднократно использовала стратегические бомбардировщики для нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Речь идет о самолетах Ту-95МС и Ту-160, с которых путинские террористы запускают крылатых ракеты Х-101/55.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Ранее сообщалось, что Россия начала использовать новые аэродромы для своей стратегической авиации, в частности для самолетов Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Это произошло после атаки беспилотников на авиабазы "Оленья" и "Белая" 1 июня. Теперь вражеские самолеты перед ударом должны пролететь более 12 тыс. км.

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