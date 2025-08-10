Россия стягивает силы на Покровское и Запорожское направления: появились данные о переброске личного состава и техники. Фото и видео

Россияне проводят массовую переброску военной техники и живой силы. Танки, грузовики, БК и живую силу враг стягивает на Запорожское и Покровское направления.

Переброска происходит после определенного периода затишья: в таком количестве технику и резервы россияне не перебрасывали достаточно давно. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно

Массовая переброска резервов фиксировалась в ночь с 9 на 10 августа. Россияне гнали на Запорожское направление танки, другую бронетехнику, грузовики с БК и живой силой.

"Не менее 15 тралов с танками и 10 – с другими видами бронетехники, более 30 грузовиков с БК. Плюс – топливозаправщики. Наибольшее пополнение на Запорожье за июль-август", – отметил Андрющенко.

В то же время поздно вечером 9 августа с Бердянского направления на север Донецкой области направлялась организованная колонна из танков, БТРов и пушек, численность – до 15 единиц на тралах. Колонну сопровождала военная комендатура и оккупационная полиция.

Также со среды по пятницу фиксировалась организованная крупная переброска на север Донетчины оккупационных подразделений из временно оккупированного Крыма, численность – от бригады до полка.

"Можем констатировать, что россияне значительно усиливают Покровское направление и неожиданно – Запорожское. По сравнению с предыдущими неделями относительного затишья российская армия начала активное перемещение резервов", – подытожил Андрющенко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что юрист и ветеран войны Олег Симороз указал на нюанс с ситуацией на Покровском направлении. Он перечислил самые большие проблемы, с которыми столкнулись защитники Покровска и которые, оставшись без решения, могут привести к катастрофе.

Также стало известно, что Россия поставила своим войскам "дедлайн" по Покровску. Кремль требует захватить этот город уже до 1 сентября.

