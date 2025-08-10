'Война не стоит на одном месте': эксперт указал на нюанс с ситуацией на Покровском направлении. Карта

Ситуация на Покровском направлении является едва ли не самой угрожающей, туда враг стянул более 100-тысячной группировки. План захватчиков заключается в обходе Покровска с флангов с целью замкнуть вокруг города кольцо.

При этом защитники Покровска столкнулись с рядом проблем: плохими укреплениями, превосходством врага в дронах, а также недоукомплектованностью задействованных в обороне украинских подразделений О ситуации в интервью OBOZ.UA рассказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

Что происходит на Покровском направлении

В район Покровска, где сейчас сложилась особо угрожающая ситуация, по оценкам украинского командования враг стянул группировку численностью около 110 тысяч человек. При этом к лобовым атакам враг сейчас не прибегает, он пытается обходить город с флангов.

Симороз согласился с предположением, что, учитывая то, что наступающая сторона теряет в 3-5 раз больше живой силы – чтобы не допустить замыкания россиянами кольца вокруг Покровска, Украине нужно меньше личного состава, чем задействовал враг. Впрочем, он предостерег от сведения всего к подсчету пехоты: в условиях современной войны важную роль играют и другие факторы.

"В общем, по классике то, о чем говорит учебник, абсолютно правильно. Но здесь очень много нюансов. Во-первых, война не стоит на одном месте. И здесь некорректно просто считать пехоту. Очень большую роль играет также артиллерия. Еще большую роль сейчас играют средства беспилотных летательных систем, ударные БПЛА, по которым враг имеет преимущество на этом направлении, и это также надо учитывать", – отметил Симороз.

Кроме того, защитники Покровска столкнулись с проблемой недоукомплектованности подразделений. И исправить ситуацию привлечением большего количества бригад не удастся.

"Сколько бы их ни было, они должны быть полностью укомплектованными и иметь резервы. Должна происходить регулярная ротация. Тогда можно говорить об активной обороне и о какой-то обороне в целом. Если это будет 40 тысяч разбросанных войск, недоукомплектованных, не имеющих возможности ротации, то продвижение врага просто будет немножко медленнее, но оно все равно будет. Последствия для Сил обороны будет неутешительными", – подчеркнул Симороз.

Поэтому на уровне командования должна быть реакция на эти вызовы, которая должна включать, кроме констатации угрожаемости ситуации, еще и конкретные действия на исправление проблем.

"Мы снова отступаем по флангам, потому что снова они не были укреплены. У нас снова территория оказалась не подготовленной, не заминированной, не обустроенной фортификациями. Это "привет" военно-гражданской администрации. Мы помним, какой хаос царил в Покровской агломерации, когда там деревья пилили, клумбы поливали, занимались всем чем угодно, когда еще можно было этим заниматься, когда еще не было прямых обстрелов, когда еще FPV-дроны не летали по Покровску", – указал на еще одну проблему ветеран российско-украинской войны.

Эту проблему, подчеркнул он, сейчас исправить уже не удастся.

"Сейчас уже, извините, поздно обустраивать в Покровске, в Мирнограде фортификационные сооружения, потому что строительная техника будет в зоне поражения. Здесь уже воевать надо на том, что есть. И, к сожалению, этот уровень подготовки оставляет желать лучшего. Но хочется услышать от главкома четкое понимание, как мы будем оборонять эту территорию, какими силами, какими средствами, что нам для этого нужно. Но я сейчас смотрю на карту боевых действий, и это очень напоминает мне Авдеевку. Это беспорядочное управление войсками, к сожалению", – подчеркнул Симороз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в британской разведке заявили, что армия РФ продолжает оказывать давление и не оставляет попыток окружить Покровск. Продвигаются оккупанты с флангов, оставив практику лобовых атак на город.

А вот на Сумщине похвастаться россиянам нечем, в некоторых подразделениях там фиксируются массовые отказы военнослужащих выполнять приказы командиров.

