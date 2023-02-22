Россия стягивает войска для наступления на востоке, на Харьковщине Силы обороны обезвредили вражескую ДРГ – Генштаб

На протяжении суток 22 февраля ситуация на фронте остается фактически неизменной. Российские оккупанты не оставляют надежды взять под контроль всю восточную часть Украину и сохраняют концентрацию своих сил для наступления на всех пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

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Об этом сообщают наши военные в Генштабе на Facebook. Захватчики не имеют никаких территориальных и боевых успехов, поэтому хаотично обстреливают населенные пункты, нанося ущерб гражданскому населению.

"Так, враг нанес девять ракетных, четыре из которых – по городу Харькову, и десять авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – указано в сообщении.

Кроме того минометные и артиллерийские атаки были произведены со стороны российской армии:

на Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине;

на Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Наши военные поделились свежими данными с территорий, временно захваченных россиянами. В Запорожской области солдаты вражеской армии ищут способы обогащения, предчувствуя, что скоро им придется покинуть регион под натиском ВСУ.

"На одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи", – указали в Генштабе.

Впрочем, наши защитники не медлят с возмездием для военных преступников: украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Севастополе патриоты провели новую акцию сопротивления. Захватчикам напомнили, что город, как и весь полуостров Крым, есть и будет украинским.