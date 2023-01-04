Россия стягивает живую силу и вооружение на фронт, ВСУ подтвердили ликвидацию оккупантов в Токмаке — Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают стягивать в районы ведения боевых действий личный состав, технику и боеприпасы. Для этого захватчики используют как железную дорогу, так и авиацию.

Видео дня

Об этом 4 января сообщили в вечерней оперативной сводке в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там также подтвердили потери оккупантов в результате "бавовны" во временно оккупированном Токмаке на Запорожье.

По данным Генштаба, враг продолжает нести потери. В частности, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы оккупанты сконцентрировали более 100 раненых "вагнеровцев".

Также ВСУ подтвердили потери захватчиков в результате "бавовны" во временно оккупированном Токмаке на Запорожье 3 января. Тогда украинские воины нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники оккупантов.

"Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми. Наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки совершили огневое поражение пункта управления, 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага", – рассказали в ГШ.

В Генштабе также заявили, что российские захватчики продолжают стягивать силы в районы ведения боевых действий.

"Враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок использует военно-транспортную и гражданскую авиацию", – говорится в сводке.

Неизменны также попытки захватчиков терроризировать гражданское население Украины.

"В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, совершил 9 авиационных ударов и 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – говорится в сводке.

В Генштабе констатировали, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики ведут оборону, а также производят инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега Днепра.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасильевка - Сумской и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площанка, Невское, Краснопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности, это Спорное, Берестово, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огнем оккупантов оказались Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов. Не прекращает Россия терроризировать мирное население городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов российских оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Зализнычного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского Херсонской области.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ уничтожили расположение оккупантов в Токмаке на Запорожье. Около 4 часов утра украинские воины нанесли удар по корпусу туббольницы, который россияне превратили в казармы.

Тела ликвидированных захватчиков, по свидетельству очевидцев, оккупанты вывозили грузовиками.

А 4 января удар был нанесен по оккупационной комендатуре, которую россияне обустроили во временно оккупированной Васильевке Запорожской области. По версии РФ, убиты не менее 5, ранены - 15 человек. При этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что потери оккупантов исчисляются десятками.