Россия тестирует новую информационную систему управления боем для войск, действующих в Украине – ISW

В России испытывают новую информационную систему управления боевыми действиями для российских войск, действующих в Украине. Эту систему страна-агрессор, вероятно, развернет вместе с международными партнерами во время российских стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" в сентябре.

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Об этом говорится в материале ISW. Система управления информацией интегрирует и поддерживает командование и управление на всех уровнях в единой сети от уровня взвода до уровня военных формирований

Что известно

3 июня в Москве во время встречи министров обороны стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) министерство обороны России заявило, что Россия сейчас тестирует новую информационную систему управления боевыми действиями для российских войск, действующих в Украине.

"Российский государственный оборонный конгломерат "Ростех" представил компоненты разведывательных и ударных систем, включая систему управления информацией, которая интегрирует и поддерживает командование и управление на всех уровнях в единой сети от уровня взвода до уровня военных формирований", – говорится в материале.

По словам министра обороны России Андрея Белоусова, Центральная группировка войск (ЦУВ), которая действует в Украине, завершает боевые испытания новой информационной системы, и что российское военное командование развернет систему на всех ЦУВ до сентября 2026 года.

Также в начале мая была информация, что новоназначенный заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин начал контролировать разработку и внедрение новой цифровой системы тактической ситуационной осведомленности и поддержки решений командирами.

Дата, о которой говорил Белоусов, совпадает с запланированными Россией основными стратегическими командно-штабными учениями "Центр-2026". Эти учения запланированы на 28 сентября – 3 октября, в них, как ожидается, примут участие более 10 иностранных воинских частей, включая несколько стран ОДКБ.

Предполагается, что российское военное командование может развернуть свою новую систему управления информацией во время учений "Центр-2026" в сентябре, это сделается для того, чтобы поделиться передовым опытом управления боевыми действиями и оперативным опытом войны в Украине с государствами-членами ОДКБ, включая введение в действие иностранных военных контингентов ОДКБ под руководством российского оперативного командования.

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