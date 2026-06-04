'Об нее враг стачивает свои резервы': военный эксперт объяснил, в чем заключается феномен Малой Токмачки

Село Малая Токмачка в Запорожской области стало одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны. В длину этот довольно большой населенный пункт шесть километров, в ширину – около километра. В нем есть значительное количество домов, которые остались неповрежденными, поэтому наши солдаты могут держать оборону.

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Именно об эти дома российские оккупационные войска стачивают свои резервы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Хотя этот населенный пункт и называется Малая Токмачка, но это не маленькое село. Оно в длину 6 километров и в ширину около километра. По нему идет река Конка, которая в этой войне не раз отличилась. В селе большое количество построек. В селе существовало пенитенциарное учреждение. Следовательно, это не малый, а большой населенный пункт", – отметил он.

Эксперт пояснил, что для того, чтобы захватить любой населенный пункт, надо зайти и проверить каждое здание – нет ли в нем солдат противника. У ВСУ на данный момент есть возможность продолжать держать оборону Малой Токмачки.

В то же время у врага есть проблема с логистикой, как минимум, на юге, и нехватка людей и боеприпасов, чтобы штурмовать село. Несмотря на это, россияне регулярно докладывают своему командованию о его "взятии".

"Российские командиры по всей линейке находятся под огромным давлением. Грубо говоря, есть командир батальона, которому приказали взять Малую Токмачку. Он туда зашел, совершил какие-то действия, и рапортует своему бригадиру: все зачищено, украинских солдат нет.

Бригадир рапортует командиру дивизии или командиру корпуса. Командир дивизии дальше командиру армии, а командир армии передает этот рапорт на стол Герасимову. Герасимов в торжественной обстановке докладывает Путину: Малая Токмачка взята. Но на следующий день мы начинаем обстрелы российских позиций из Малой Токмачки. Они понимают, что никто ничего не взял и что это была ложь с самого низа до самого верха. И снова начинают все по-новому – предоставляли трендюлей этому комбату или прислали нового или даже вообще новый батальон прислали. И снова начинают штурмы", – рассказал Нарожный.

Он отметил: так происходит из-за того, что по всей российской армии есть "огромное наслоение лжи". Там все боятся сказать правду, и поэтому даже в генеральном штабе у них нет объективной информации.

По мнению эксперта, Малая Токмачка будет держаться и в дальнейшем силами украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, село Малая Токмачка в Запорожской области стало одним из самых долго удерживаемых рубежей. Несмотря на постоянные атаки оккупантов, украинские военные непрерывно контролируют направление более 1500 дней.

Пленные оккупанты рассказали о значительных потерях российской армии во время попыток захватить село Малая Токмачка. По их словам, штурмовые группы и техника уничтожались еще на подходах к населенному пункту.

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