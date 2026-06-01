'Никто никуда не дошел': оккупанты рассказали о безумных потерях РФ в боях за Малую Токмачку. Видео

Пленные оккупанты рассказали о значительных потерях российской армии во время попыток захватить село Малая Токмачка, что в Запорожской области. По их словам, штурмовые группы и техника уничтожались еще на подходах к населенному пункту.

Видео дня

Такие свидетельства оккупантов обнародовал проект "Хочу найти". Там отметили, что получили более тысячи обращений о поиске российских военнослужащих, пропавших без вести в районе Малой Токмачки и соседних населенных пунктов. По данным проекта, родственники таких военных ежедневно публикуют десятки объявлений в попытках выяснить судьбу своих близких.

Один из пленных рассказал, что вместо запланированного отпуска получил приказ отправиться на боевое задание. По его словам, во время движения к Малой Токмачке он видел сожженную технику, уничтоженные лесополосы и тела погибших военных вдоль дороги.

"Я не доехал до Малой Токмачки на танке, поскольку мне в башню ракета попала, наводчика убила. Нам повезло, как один на миллион, я так могу сказать, потому что мы вообще как-то вот дошли", – рассказал захватчик.

Также пленный заявил, что перед их группой в населенный пункт пытались зайти несколько других групп, однако, по его словам, "никто никуда не дошел". Он объяснил это тем, что маршруты постоянно контролировали украинские дроны, которые атаковали личный состав и технику.

"Перед нами заходили ребята, несколько групп. Никто никуда не дошел, всех по дороге эти птички, камикадзе, всех разбивали просто", – вспомнил пленный россиянин.

По словам военного, командование сообщало им, что на этом участке нет украинских военных, поэтому нужно только закрепиться на позиции. Однако ситуация оказалась другой – населенный пункт под контролем украинских военных.

"Слышал только одно, что там много потерь. Ничего хорошего. И трупы лежат, и там много чего по дороге. И техника битая, и дома разбиты, и лесополосы все уже пустые, сожжены все", – рассказал пленный захватчик.

Напомним,наши военные взяли в плен очередного российского оккупанта, который подписал контракт и поехал на фронт убивать украинцев. Речь идет о жителе Республики Удмуртии (РФ) Малых Андрея Федоровича. Захватчик рассказал защитникам о реалиях в оккупационной армии и пожаловался на руководство, которому плевать на собственных подчиненных.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники на Лиманском направлении взяли в плен 20-летнего жителя Свердловской области Дмитрия Брюховских. На фронте россиянин оказался после 10 дней военных учений и чудом выжил, ведь большое количество его боевых товарищей погибло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!