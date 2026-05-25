УкраїнськаУКР
русскийРУС

Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото

Мария Дрофич
War
2 минуты
909
Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото

Село Малая Токмачка, что в Запорожской области стало одним из самых долго удерживаемых рубежей. Несмотря на постоянные атаки оккупантов, украинские военные непрерывно контролируют направление более 1500 дней.

За вклад в удержание района обороны и ежедневное отражение атак российских войск в районе села 118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины. Об этом рассказали на странице бригады в Facebook.

Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото

Оккупанты атакуют украинских военных артиллерией, самолетами, дронами, кроме того, продолжают попытки штурма. Однако защитники держат оборону.

Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото

"На самом деле, национальный рекорд – это лишь констатация факта для истории. Настоящая же награда для наших титанов – каждый сохраненный метр украинской земли.Честь и уважение всем воинам, всем подразделениям, которые держали и продолжают держать рубежи в районе Малой Токмачки", – отметили в бригаде.

Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото
Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото
Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото

Напомним, украинские защитники вернули под свой контроль поселок Степногорск на Запорожском направлении. Сейчас воины спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" продолжают зачистку.

Также OBOZ.UA сообщал, силовики Национальной гвардии добивают своими дронами-камикадзе к временно оккупированному Донецку. В результате недавней атаки был показательно уничтожен вражеский военный грузовик с личным составом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаЗапорожьеВойна в УкраинеРоссия - страна-агрессоррекорд
Редакционная политика