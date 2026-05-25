Более 1500 дней обороны: воины ВСУ, которые защищают село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. Фото

Село Малая Токмачка, что в Запорожской области стало одним из самых долго удерживаемых рубежей. Несмотря на постоянные атаки оккупантов, украинские военные непрерывно контролируют направление более 1500 дней.

За вклад в удержание района обороны и ежедневное отражение атак российских войск в районе села 118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины. Об этом рассказали на странице бригады в Facebook.

Оккупанты атакуют украинских военных артиллерией, самолетами, дронами, кроме того, продолжают попытки штурма. Однако защитники держат оборону.

"На самом деле, национальный рекорд – это лишь констатация факта для истории. Настоящая же награда для наших титанов – каждый сохраненный метр украинской земли.Честь и уважение всем воинам, всем подразделениям, которые держали и продолжают держать рубежи в районе Малой Токмачки", – отметили в бригаде.

