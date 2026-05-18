Украинские военные вернули контроль над Степногорском на Запорожском направлении: в ГУР раскрыли подробности. Видео

Украинские защитники вернули под свой контроль поселок Степногорск на Запорожском направлении. Сейчас воины спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" продолжают зачистку.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. И также показали эксклюзивные кадры интенсивной боевой работы штурмовиков спецподразделения "Артан" в поселке.

"Во время операции, которая состоялась в плотной координации со смежными подразделениями, спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий с целью вытеснить российских оккупантов из города и стабилизировать ситуацию в населенном пункте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда группы спецназовцев ГУР заезжали на штурм позиций оккупантов, то технику наших защитников попытался атаковать вражеский FPV-"ждун", но был хладнокровно уничтожен.

В результате боев в сложных городских условиях украинские воины выбили российских оккупантов с укрепленных позиций, а ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем, готовы к этому", – рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Александровском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки, Староукраинки, Железнодорожного, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья и Степногорска.

В Генштабе напомнили, что украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Так, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

"Также обезврежены один танк, пять боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, один вертолет, пять наземных робототехнических комплексов, 1603 беспилотных летательных аппарата, 220 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага", – говорится в материале.

