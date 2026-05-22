Подступы к Донецку становятся горячими для врага: украинские военные уничтожили машины оккупантов. Видео

Силовики Национальной гвардии добивают своими дронами-камикадзе до временно оккупированного Донецка. В результате недавней атаки был показательно уничтожен вражеский военный грузовик с личным составом.

Результативной атакой отличились дронари батальона Black Sky бригады НГУ "Спартан". Кадры опубликовал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

"Подступы к Донецку становятся горячее для врага. Операторы батальона Black Sky бригады "Спартан" обнаруживают и уничтожают военный транспорт, параллельно отрабатывая по всей оккупированной Донецкой области", – гордится он работой своих подчиненных.

Сами силовики говорят, что подлеты к крупнейшему временно оккупированному городу, который российская армия использует в качестве своего глубокого тыла, уже делают не впервые. В то же время в шутку добавляют, что такие вылеты каждый раз приносят плоды.

"Это не первый вылет наших дронов-камикадзе в глубокий (как показывает практика, для операторов бригады – не очень) тыл врага. И каждый раз – с огоньком и потерями для оккупантов", – говорится в официальных соцсетях батальона.

Удары вглубь Донецка

Ранее полк "Азов" в апреле опубликовал видео, на котором были зафиксированы удары дронами по российской логистике в районе временно оккупированного Донецка – на глубине от 60 до 70 км от линии боевых столкновений.

А уже в мае спецназовцы продемонстрировал удары по логистике оккупантов уже в районе временно оккупированного Мариуполя, что в 120 км от линии фронта, что вызвало панику у российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что в случае появления в составе каждого формирования украинских войск подразделения, которое будет отвечать за определенный квадрат на глубине от линии фронта 80-120 км, можно говорить о скором полном крахе обеспечения Южно-Донбасского и всего Южного плацдарма ВС РФ. По его мнению, это может быть реализовано не только в контексте Донецка и Мариуполя, или же юго-западной части Донецкой области и Запорожья, но и Херсонщины.

