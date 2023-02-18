Россия тянет время и хочет продолжать войну на истощение, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не будет реализовывать в Украине масштабные наступления. Вместо этого оккупанты постараются продолжать войну на истощение.

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Об этом Писториус сказал за кулисами Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Welt TV. Он отметил, что не верит в новое большое наступление войск РФ, передает Handelsblatt.

Так министр прокомментировал слухи о том, что оккупанты якобы готовят атаку на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

"Есть определенная тенденция ожидать этого (наступление РФ – Ред.). Лично я в это не верю. Я считаю, что Россия тянет время", – ответил Писториус, когда его спросили, какой у него есть прогноз относительно войны в Украине.

Тем временем в Белом доме прогнозируют новое наступление страны-агрессора России на Украину. В США считают, что она состоится весной после зимней военной эскалации на востоке нашего государства, благодаря чему РФ укрепит свои силы и будет готова к масштабному бою.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что российское наступление на Украину уже началось. Атаки страны-агрессора происходят сразу по нескольким направлениям. При этом Вооруженные силы Украины дают отпор врагу.

– Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что "большое" наступление России если вообще продвигается, то на метры, а не на километры.

– А у террориста Игоря Гиркина есть негативные прогнозы для российской армии. Он заявляет, что для наступления России осталось всего 2-3 недели – дальше воевать уже будет нечем.

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