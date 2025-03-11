Украина продолжает терять своих Героев на войне с террористами. 9 марта Россия на фронте убила молодого талантливого скульптора Тараса Шевченко.

Видео дня

Об этом сообщил его коллега и сотрудник нацпарка Иван Русев на своей Facebook-странице в понедельник, 10 марта. Военному было всего 25 лет.

Отмечается, что погибший до мобилизации работал в национальном парке Тузловские лиманы и создал для него несколько скульптур.

"Не стало молодого, невероятно светлого человека, выдающегося скульптора Украинской Бессарабии. Его убила война, на которую для защиты страны он сразу пошел вместе с отцом Александром, как вторглось в нашу страну рашистское нашествие. Когда-то, на рекреационном участке Тузловская Амазония , – говорится в сообщении.

Скульптуру пеликана, изготовленную из гипса и размером с настоящую птицу, установили на месте военного полигона.

"В советские времена на этом участке был военный полигон, в результате деятельности которого остались бетонные тумбы, которые креативные сотрудники Парка решили использовать, как основы для установки артобъектов. Первое почетное место занял символ Тузловской Амазонии - кудрявый пеликан м Тарасом", – отметил Русев.

По словам работника парка, Шевченко также создал тематические скульптуры сурка и скифской бабы.

Ранее сообщалось, что в войне против российского агрессора в Донецкой области погиб 29-летний воин Станислав Романенко (позывной "Ганс") из Волынской области. Он был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов в рядах 109 Донецкой отдельной бригады территориальной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб старший лейтенант Владимир Стогний – командир первого батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты. Военный с позывным "Золотой" начал свой боевой путь в 2015 году с АТО/ООС, после 2022-го участвовал в деоккупации правого берега Херсона, обороне Бахмута и не только.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!