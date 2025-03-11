Россия убила молодого скульптора: на фронте погиб талантливый Герой Тарас Шевченко. Фото
Украина продолжает терять своих Героев на войне с террористами. 9 марта Россия на фронте убила молодого талантливого скульптора Тараса Шевченко.
Об этом сообщил его коллега и сотрудник нацпарка Иван Русев на своей Facebook-странице в понедельник, 10 марта. Военному было всего 25 лет.
Отмечается, что погибший до мобилизации работал в национальном парке Тузловские лиманы и создал для него несколько скульптур.
"Не стало молодого, невероятно светлого человека, выдающегося скульптора Украинской Бессарабии. Его убила война, на которую для защиты страны он сразу пошел вместе с отцом Александром, как вторглось в нашу страну рашистское нашествие. Когда-то, на рекреационном участке Тузловская Амазония , – говорится в сообщении.
Скульптуру пеликана, изготовленную из гипса и размером с настоящую птицу, установили на месте военного полигона.
"В советские времена на этом участке был военный полигон, в результате деятельности которого остались бетонные тумбы, которые креативные сотрудники Парка решили использовать, как основы для установки артобъектов. Первое почетное место занял символ Тузловской Амазонии - кудрявый пеликан м Тарасом", – отметил Русев.
По словам работника парка, Шевченко также создал тематические скульптуры сурка и скифской бабы.
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