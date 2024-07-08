Россия убивает наших детей на глазах всего мира: Кондратюк призвала демократические страны оценить действия РФ и предоставить Украине ПВО

Вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала страны демократического мира дать надлежащую оценку действиям России после массированного удара по Украине в понедельник, 8 июля. Российские террористы атаковали ракетами детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

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Елена Кондратюк подчеркнула, что РФ должна ответить за свои преступления против человечества, которые она совершает на виду у всего мира в Украине. Об этом вицеспикер сказала в обращении, опубликованном в Facebook.

"Ужасное утро для нашей страны. Россия — страна-террорист просто убивает наших детей на глазах всего мира. Мало того, что она похищает, принудительно вывозит, депортирует украинских детей, она еще и целится в их жизнь и просто убивает их", – – сказала она.

Кондратюк обратилась ко всем странам демократического мира, а также ко всем международным организациям с просьбой дать оценку действиям страны-террориста.

"Россия должна ответить за эти преступления, военные преступления против наших детей", – сказала вицеспикер.

Она призвала как можно быстрее предоставить Украине необходимое оружие – ПВО и ракеты.

"Не будьте в стороне от нашей трагедии", – призвала она Елена Кондратюк.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля, страна-агрессор Россия атаковала больницу "Охматдет" в Киеве. Разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный, много жертв.

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