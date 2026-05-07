Россия ударила по Днепру: вспыхнул пожар, есть пострадавший. Фото

В ночь на четверг, 7 мая, российские оккупационные войска снова направили на Днепр ударные беспилотники. Прозвучали взрывы, есть разрушения, по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Из-за атаки РФ в одном из районов загорелась квартира в 5-этажном доме.

Также повреждены несколько домов рядом и машины.

О движении БпЛА в направлении Днепра предупреждали мониторинговые каналы. Вражеские дроны постоянно меняли курс, летая над городом.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные вечером вторника, 5 мая, нанесли ракетный удар по Днепру. Вследствие атаки погибли и были ранены мирные жители, также в городе произошел пожар.

