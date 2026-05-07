ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 6 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 890 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Видео дня

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 338 060 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 бронемашин и 61 артиллерийская система. Общие потери врага составляют 11 918 танков, 24 521 ББМ и 41 539 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1776 единиц реактивных систем залпового огня и 1365 систем противовоздушной обороны и 1336 наземных робототехнических комплексов.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 352 вертолета и 277 912 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4585 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 94 545 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4172 – специальной техники.

Напомним, украинские беспилотники нанесли удар по центру подготовки российских пилотов-корректировщиков на временно оккупированной территории Луганской области. Под атаку попал военный объект в городе Хрустальный, где россияне готовили операторов БПЛА и артиллерийских корректировщиков.

Какое сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем разнесли штаб ФСБ в оккупированном Донецке. Удары были осуществлены дальнобойными дронами FP-2 .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!