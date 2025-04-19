Россия ударила по Камышанам в Херсонской области, пострадал мужчина: подробности

В субботу, 19 апреля, российская армия совершила очередной артиллерийский обстрел по прифронтовому населенному пункту Камышаны в Херсонской области. В результате атаки пострадал 47-летний мужчина.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВО. По предварительным данным, во время вражеского удара мужчина получил взрывную травму и многочисленные обломочные ранения в области брюшной полости.

Его оперативно доставили в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Состояние раненого уточняется.

"Сегодня днем армия РФ покрыла огнем Камышаны. В результате артобстрела пострадал 47-летний мужчина. Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями брюшной полости. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь", – сообщили в ОВА.

Камышаны, как и многие другие населенные пункты Херсона, расположенные вблизи линии фронта, постоянно находятся под угрозой обстрелов. Российские войска регулярно наносят удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Напомним, вечером 19 апреля страна-агрессор Россия с оккупированной территории атаковала жилой дом в Херсоне. Причем атака произошла после оглашения российским диктатором Путиным так называемого "пасхального перемирия".

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 17 апреля, Россия в очередной раз обстреляла Херсон, причем во время атаки погибли два человека, ранен подросток, а всего пострадали 6 человек.

А уже сегодня Александр Прокудин сообщил, что раненый 17 апреля парень скончался в больнице.

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