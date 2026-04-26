Россия ударила по приграничью Сумщины: погибли двое гражданских

В субботу, 25 апреля, российские оккупационные войска нанесли новые удары по Сумской области. Под атакой вражеского дрона оказалась Белопольская громада, там погибли двое гражданских.

Жертвами российского обстрела стали 48-летний и 72-летний мужчины. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"К сожалению, вследствие атаки российского дрона погибли двое гражданских жителей Сумщины. Искренние соболезнования родным и близким", – написал он.

Григоров уточнил, что враг нанес удар по гражданским на территории Белопольской громады – вблизи одного из населенных пунктов, расположенного менее чем в 5 км от государственной границы с РФ.

В ОВА отметили, что любые поездки на эти территории несут прямую угрозу жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора РФ в четверг, 23 апреля, повредили газопровод в Сумской области. Из-за этого поселок Великая Писаревка остался без голубого топлива.

