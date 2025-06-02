Россия ударила по Станиславу на Херсонщине: пострадали три женщины и двое мужчин

Страна-террорист продолжает атаковать Херсонщину с временно оккупированных территорий. В воскресенье, 1 июня, агрессор ударил беспилотником по селу Станислав.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Во время атаки пострадали пять человек – три женщины и двое мужчин.

"Пятеро жителей Станислава пострадали из-за атаки российского дрона. Женщины, 68, 50 и 57 лет, а также мужчины, 50 и 55 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и термические ожоги", – говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в больницу для оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что военные страны-агрессора России вечером в воскресенье, 1 июня, атаковали дроном авто с детьми в поселке Камышаны на Херсонщине. В результате сброса вражеской взрывчатки мальчики 11 и 16 лет получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июня Россия рекордно атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения: семью ракетами и 472 дронами различных типов. Силами ПВО обезврежено 385 целей.

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