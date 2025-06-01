Оккупанты сбросили взрывчатку на машину в Камышанах: ранены двое детей

Военные страны-агрессора России вечером в воскресенье, 1 июня, атаковали дроном авто с детьми в поселке Камышаны на Херсонщине. В результате сброса вражеской взрывчатки мальчики 11 и 16 лет получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской военной администрации. По его словам, враг атаковал авто около 17:10.

"Двое детей пострадали из-за атаки российского дрона в Камышанах", – говорится в сообщении главы ОГА.

Александр Прокудин рассказал, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на машину, в которой находились двое мальчиков 11 и 16 лет.

Дети получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

Младший мальчик получил ранение грудной клетки. У старшего - ранения ноги и руки.

Пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь, сообщил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июня Россия рекордно атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения: семью ракетами и 472 дронами различных типов. Силами ПВО обезврежено 385 целей.

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