Россия ударила по Украине 'Кинжалами': что известно о последствиях

Украину вечером 14 ноября атаковали российские ракеты "Кинжал". Пуски осуществили из МиГов, а взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Ракеты шли через Сумскую область в направлении Киевщины, далее на Житомирщину и в сторону Староконстантинова. Люди по всей стране находились в укрытиях почти час, потому что тревога держалась из-за сверхзвуковых скоростей этих ракет.

Об этом заявили в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ, где предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". В сообщении от 21:24 специалисты отметили, что угроза касалась всей Украины. Мониторинговые ресурсы подтверждали маршрут целей и время появления ракет над отдельными областями, иногда добавляя собственные замечания о звуке взрывов от пролета.

Маршрут и сигналы тревоги

Мониторинговые каналы сообщали, что "скоростные цели" зашли через Сумскую область, прошли мимо Черниговской области, далее над Киевской область ю и двинулись на Житомирщину. В нескольких моментах их движение было видно на специальных картах воздушной обстановки, хотя точные траектории не раскрывались. Время от времени появлялись сообщения о "конусе Маха" – громкий звук, который часто путают со взрывами. Видимо, из-за этого часть людей выходила из убежищ с заметным беспокойством.

Параллельно мониторинговые источники уточняли количество целей. Сначала речь шла о трех ракетах, но потом появилась информация о четырех пусках. Около 21:45 каналы заявили, что "уже все чисто", и дали сигнал об отбое тревоги.

Ход атаки и последствия

По состоянию на сейчас официально не сообщается, где именно работала ПВО и были ли ракеты сбиты. Воздушные силы традиционно воздерживаются от публикации деталей до завершения анализа ситуации. Это обычная практика, потому что даже небольшое количество открытой информации о методах перехвата может помочь российской стороне корректировать следующие атаки.

Хмельницкая область стала единственной, где подтверждены взрывы. Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что по области была осуществлена ракетная атака, во время которой работали силы противовоздушной обороны. По его словам, данные о погибших, раненых или разрушениях не поступали, а военных поблагодарили за профессиональную и эффективную работу.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже четвертый год находится под регулярными террористическими ударами российских оккупационных войск, которые применяют ракетное вооружение, бомбы, дроны-камикадзе и другие средства поражения. Но российское командование не стоит на месте, а экспериментирует с террором против тыловой части Украины в буквальном смысле слова – испытывая новые методы геноцида.

Прошлой ночью (13 ноября) российская оккупационная армия атаковала нашу страну 139 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Тогда наши защитники ликвидировали 102 БПЛА противника.

