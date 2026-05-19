Россия ударила по Запорожью: повреждены дома и промышленный объект. Фото

Запорожье снова оказалось под обстрелом государства-агрессора РФ. Вечером во вторник, 19 мая, враг ударил по городу беспилотниками; зафиксированы разрушения.

По состоянию на 17:30 было известно о поврежденных частных домах и промышленном объекте. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОГА (ОГА) Иван Федоров.

"В результате вражеских ударов разрушены частные дома. Возник пожар на одном из промышленных объектов", – написал чиновник.

Пострадавших, по предварительной информации, не было.

Добавим, что местные Telegram-каналы сообщали о громких взрывах около 17:00, перед этим Воздушные силы объявили тревогу.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 15 мая россияне атаковали железнодорожную станцию в Вольнянске на Запорожье. В результате этого удара пострадали два человека, движение поездов на участке временно останавливали.

– Днем 15 мая агрессор обстрелял объект промышленной инфраструктуры в областном центре. Один человек погиб, еще трое с тяжелыми ранениями попали в больницу.

