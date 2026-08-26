Россия ударом по Харьковской области убила двух медиков: появились подробности о погибших. Фото

Российский обстрел Харьковской области унес жизни двух медицинских работников, которые на протяжении многих лет помогали людям в прифронтовом регионе. В результате удара по селу Лужок погибли сотрудница Дергачевской центральной больницы Светлана Головко и водитель скорой помощи Вадим Рыжиков.

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Оба продолжали работать во время полномасштабной войны и помогали жителям населенных пунктов вблизи границы с РФ. Об этом сообщил Харьковский областной совет.

Российский удар по Лужку унес жизни двух медиков

23 августа российские войска обстреляли село Лужок Малоданиловской общины Харьковской области. В результате атаки погибли двое работников медицинской сферы – Светлана Головко и Вадим Рыжиков.

Председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко и депутаты выразили соболезнования родным и коллегам погибших.

По словам чиновников, гибель медиков стала тяжелой утратой для всего региона. Особенно трагично, что люди, посвятившие свою жизнь спасению других, сами стали жертвами российской агрессии.

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Светлана Головко 33 года проработала в больнице

Светлана Головко родилась 7 февраля 1973 года в Дергачах. В 1993 году она окончила Харьковское медицинское училище № 1 и начала работать акушеркой в Дергачевской больнице.

В медицинском учреждении женщина проработала 33 года. Она не оставила работу даже после начала полномасштабного вторжения России.

Последние годы Светлана Головко жила в Лужке вместе с семьей.

Вадим Рыжков помогал эвакуировать людей

Вадим Рыжков родился 17 июля 1972 года в Казачьей Лопане. Он окончил профессионально-техническое училище № 52 в Дергачах и более 15 лет работал водителем скорой помощи – сначала в Козачьей Лопане, а затем в Дергачах.

После начала полномасштабного вторжения мужчина остался в регионе и продолжал помогать людям. С 24 февраля по 11 сентября 2022 года он находился в оккупированной Казачьей Лопане.

После освобождения населенного пункта Рыжков помогал эвакуировать местных жителей в более безопасные районы. На протяжении войны он регулярно выезжал в приграничные населенные пункты, чтобы оказывать помощь людям.

У погибшего медика остались мать, жена, дочь и две внучки.

Напомним, 26 августа российские войска как минимум дважды атаковали Чернигов. Днем они нанесли удар по складскому помещению, есть пострадавшие, под завалами могут оставаться люди.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 25 августа, Россия нанесла удары по Краматорску. В результате атаки ранены 12 человек, среди них — младенец.

Также Россия атаковала Киев беспилотниками. Осколками повреждено 16-этажное жилое здание, есть пострадавшая.

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