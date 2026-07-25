Россия ударом по Сумам убила троих водителей "Новой почты". Фото

Ночью российские войска нанесли массированный удар по Сумам. Враг обстрелял сортировочный терминал "Новой почты" в областном центре, попадания зафиксированы также рядом с жилым сектором.

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Погибли трое водителей "Новой почты", есть также пострадавшие. О последствиях вражеского террора рассказали в Сумской ОВА и в ГСЧС.

Что известно о вражеской атаке

Утром 25 июля в ГСЧС сообщили, что ночные вражеские удары привели к гибели трех человек в Сумах.

"Россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре и вблизи жилого сектора. Горели автомобили и нежилые здания. Спасатели работали сразу на нескольких участках. Из-за постоянной угрозы повторных российских ударов им приходилось каждый раз уходить в безопасные места, а затем снова возвращаться к тушению", – говорится в сообщении.

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Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров уточнил: под ударом оказалась "Новая почта", все трое погибших были водителями.

"Удар российского реактивного БПЛА по Сумам унес жизни трех человек — водителей "Новой почты". Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где находились и работали люди. На месте попадания возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли полноценно работать и быстро ликвидировать последствия удара" , — отметил чиновник.

Он добавил, что тела двух погибших обнаружили в эпицентре удара.

Еще одного мужчину с крайне тяжелыми ранениями с места удара эвакуировали полицейские . По дороге в больницу он скончался.

"Погибшим было 43, 53 и 48 лет", – сообщил Григоров.

Удар по объекту "Новой почты" в Сумах подтвердили и в самой компании.

"В ночь на 25 июля враг нанёс удар по территории автостоянки сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результатеэтой атаки погибли трое водителей наших партнёров-перевозчиков. Сотрудники терминала "Новой почты" не пострадали. Мывыражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Компания поддерживает связь с семьями погибших сотрудников и оказывает всю необходимую помощь", – говорится в заявлении "Новой почты".

В компании добавили, что несколько водителей в результате нападения получили ранения

"Их состояние стабильное, и жизни ничего не угрожает. Мы оказываем пострадавшим необходимую поддержку", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что на момент публикации заявления (оно было обнародовано в 10:17) ликвидация последствий вражеской атаки еще продолжалась. Также в "Новой почте" заверили, что в ближайшее время будет установлена подробная информация о поврежденном грузе.

"Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. "Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты", – говорится в сообщении.

На удары РФ по Сумам и другим городам отреагировал президент Зеленский

Глава государства подчеркнул: за последние сутки Россия продолжала убивать и калечить украинцев в разных уголках страны, прибегая к лишенному какого-либо военного смысла террору.

"Более десяти обычных жилых домов было повреждено во время российского обстрела Славянска вечером. К сожалению,три человека погибли. В Сумах ударом "Шахеда" и повторным ударом FPV-дрона по отделению "Новой почты" россияне такжеубили троих человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Они не могли не знать, что все это – гражданские объекты. В Харькове нанесли удар дроном по многоэтажке. Сожгли обычный рынок в Запорожье. Постоянно продолжается террор против людей с помощью дронов в Херсоне и Херсонской области. Под ударами оказались также Полтавская, Черниговская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области", – отметил Зеленский.

За время ночной атаки Россия ранила десять человек.

"ПВО сейчас – это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного учреждения. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власти могут помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано. Украине нужно проявить больше стойкости. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Киевской области в результате ракетного удара РФ погибли десять человек.

Еще около сотни человек пострадали. Враг нанес удар по выставке вооружений.

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