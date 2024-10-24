'Россия уклоняется от настоящей дипломатии': Зеленский объяснил, как заставить Кремль сесть за стол переговоров

Когда будет реализован План победы Украины, представителей страны-агрессора РФ можно будет увидеть на Глобальном саммите мира. Тогда же можно будет говорить о реализации Формулы мира. Пока же Москва уклоняется от настоящей дипломатии.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на третьем саммите Крымской платформы. Начиная выступление, глава государства указал на количество флагов на встрече.

Оно, по словам Зеленского, "точно свидетельствует" о том, что с 2014 года РФ "провалилась в главном для нее" – российскому диктатору Владимиру Путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для народов.

Зеленский также напомнил, что именно с захвата украинского Крыма началось нападение РФ на систему международного права.

"Но украсть землю другого народа, депортировать сопротивляющихся и сломать жизнь целой нации – то есть все, что делает Россия, – никогда не будет принято международным сообществом. Для всех государств одинаково ценно сохранять суверенитет, территориальную целостность и право определять свое будущее", – заявил он.

Украинский лидер добавил: на этом основан Устав ООН, а не на том, что кто-то может решить сжечь жизнь соседнего народа или депортировать его, как это неоднократно делала Москва.

Устав ООН – это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну, заявил Зеленский.

"И сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани и когда мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем: победит не преступник, не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН", – сказал он.

Зеленский напомнил, что почти два года назад на саммите G20 в Индонезии он предложил Формулу мира, которая может восстановить полную действенность целей и принципов Устава ООН и "реально защитить жизнь от агрессий".

По словам президента, речь идет не только об Украине.

"Если будем успешны мы в том, чтобы завершить эту войну справедливо, любой другой народ, против которого могут планировать подобную агрессию, сможет быть уверенным, что миру хватит сил и единства, чтобы защитить международное право. Поэтому я прошу всех вас быть активными и действительно непоколебимыми. Преступник не должен выиграть от этой войны", – призвал он.

Глава государства подчеркнул: необходимо выстоять в боях, которые продолжаются сейчас в Украине, и в битвах, продолжающихся в плоскости дипломатии.

"Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованную Формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", – сказал он.

Президент добавил: План победы Украины рассчитан на то, чтобы лишить Кремль альтернатив справедливому миру.

Первый пункт Плана – геополитическая определенность и приглашение Украины в НАТО, второй – оборона на фронте, третий – сдерживание России после завершения войны.

Четвертый пункт украинского плана предусматривает экономическое сотрудничество, пятый – безопасность, рассказал Зеленский.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это. То есть нужно усиливать Украину и наши с вами общие позиции", – заявил украинский лидер.

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