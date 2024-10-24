В Пентагоне заявили, что война в Украине закончится переговорами, и заверили в поддержке

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война в Украине закончится переговорами, а в настоящее время необходимо добиться "переходного периода". Он также заверил, что США продолжать поддерживать Киев и он сам определит момент для начала дипломатического процесса.

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Соответствующее заявление Ллойд Остин сделал после встречи с Папой Римским Франциском, которая состоялась 23 октября в Ватикане. О ее деталях сообщила пресс-служба министерства обороны США.

Согласно сообщению, Остин и Франциск обсудили "общие проблемы глобальной безопасности и важность содействия миру и стабильности в регионах, затронутых конфликтами", беседа касалась войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона выразил глубокую признательность за гуманитарные усилия Ватикана, особенно в решении проблем мирного населения, пострадавшего в том числе вследствие войны в Украине.

На встрече также обсудили необходимость продолжения сотрудничества для облегчения страданий пострадавших от войны, преследований и перемещения, подчеркнув при этом важность диалога и примирения в разрешении глобальных конфликтов.

Остин также похвалил моральное лидерство Франциска и его "работу по содействию миру, поддержке беженцев и решению проблем, связанных с последствиями изменения климата для беднейших сообществ мира".

Министр обороны США прокомментировал встречу с Франциском в телефонном разговоре с журналистами в Риме.

"Нам нужно снизить напряженность на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода в Украине. Мы продолжим поддерживать Украину, как мы уже говорили, и она определит, когда придет время сесть за стол переговоров. Но, я уже говорил, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами", – сказал Остин.

Остин добавил, что глава Католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в этих регионах и разделяет стремление к прекращению огня.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является завершение войны надежным и честным миром.

Кроме того, президент заявил, что Украина продолжает работу по подготовке второго саммита мира. По словам Зеленского, войну следует закончить так, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие всей стране.