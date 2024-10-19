Зеленский: цель Украины – завершить эту войну надежным и честным миром

Президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является завершение войны надежным и честным миром. Он поблагодарил каждого воина и всех других украинцев, которые приближают реализацию этой цели.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал 19 октября в официальном Telegram-канале. Он также опубликовал серию фото с фронта, на которых показана боевая работа украинских защитников.

"Наша цель – отвоевать для Украины право на жизнь. Выбить для Украины именно справедливость. Завершить эту войну надежным и честным миром для всех нас", – говорится в публикации президента.

Он также поблагодарил всех, "кто приближает реализацию этой нашей цели": каждого воина и всех граждан Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Зеленский в интервью в эфире телемарафона сделал ряд важных заявлений, в частности, о Плане победы и планах по увеличению объемов военной помощи. Также он подчеркнул, что Украина должна быть в НАТО, ведь в свое время она отказалась от ядерного оружия и оказалась беззащитной перед агрессией РФ.

А в вечернем видеообращении президент заявил, что Украина продолжает работу по подготовке ко второму саммиту мира. По словам Зеленского, войну следует закончить так, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие всей стране.