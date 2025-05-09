Россия уменьшила темпы захвата территории Украины в апреле, но Покровск остается приоритетом – разведка Британии

В апреле темпы продвижения российских оккупантов по территории Украины значительно снизились по сравнению с предыдущим годом. И хотя Покровск остается приоритетом для России в ее наступлении, она с конца 2024 года не смогла достичь никаких заметных успехов на этом направлении.

Видео дня

Об этом 9 мая сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х. Оборонное ведомство ссылается на отчет разведки.

Так, по данным британской разведки, российские войска в течение апреля захватили около 200 кв. км территории Украины, то есть в среднем примерно по 6 кв. км в день.

Аналитики отмечают, что это незначительное увеличение по сравнению с около 150 кв. км, которые российские оккупационные войска захватили в марте этого года, что было самым низким показателем с июня 2024 года.

Также в британской разведке отметили, что в течение апреля российские захватчики достигли тактических успехов вокруг Покровска – ключевого украинского логистического узла, который поддерживает операции на Донбассе.

"Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для России в ее наступлении, но с конца 2024 года РФ не смогла достичь никаких заметных успехов вокруг города", – говорится в отчете.

В разведке Британии добавили, что пока Россия будет праздновать День победы, украинские войска, скорее всего, будут продолжать проводить ограниченные боевые операции в приграничном районе Курской области России, что является первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска проводят операции на российской территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!