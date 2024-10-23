Россия установила рекорд по количеству запущенных по Украине за месяц дронов: разведка Британии назвала приоритетную цель врага

В сентябре 2024 года Россия запустила по Украине более 1300 дронов-камикадзе, что стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны. В октябре количество запущенных БПЛА, очевидно, окажется еще больше, поскольку страна-агрессор разивает возможности массированных атак беспилотниками, дополняя поставки из Ирана собственным производством.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 23 октября. В ведомстве сообщили, что в сентябре армия РФ запустила на территорию Украины более 1300 БПЛА одностороннего удара (One Way Attack Uncrewed Aerial Vehicles, БПЛА-OWA).

"Это самое большое количество запущенных БПЛА OWA за месяц с начала конфликта. Исходя из текущих темпов, Россия почти наверняка превзойдет этот показатель в октябре 2024 года", – говорится в сводке.

В британской разведке указали: неясно, сможет ли РФ сохранить такой темп до конца 2024 год, но известно, что Москва расширяет свои возможности по проведению крупномасштабных атак с использованием дронов-камикадзе против Украины.

Поставки из Ирана страна-агрессора дополняет за счет увеличения внутреннего производства.

В разведке Британии также отметили, что Россия использует свои БПЛА OWA против множества целей, особенно объектов энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории, а также оказывая давление на украинскую систему ПВО.