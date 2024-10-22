Россия не сможет продолжать агрессию против Украины без помощи Ирана, КНДР и Китая – США в Совбезе ООН

У страны-агрессора России нет достаточного количества собственных ресурсов, чтобы продолжать полномасштабное вторжение в Украину. Москва не сможет продолжать вести войну без внешней помощи со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая.

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Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 21 октября, сказал заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, передает Укринформ. Американский дипломат напомнил, что российская армия несет очень большие потери на поле боя.

"Мы знаем, что Россия несет чрезвычайные потери на поле боя благодаря храбрости и эффективности украинских военных", – отметил он.

Представитель Соединенных Штатов также напомнил об информации о перекидывании северокорейских военных в Россию и подчеркнул, что Москва не может продолжать свою агрессию без помощи.

По его словам, это доказательство того, что война в Украине может закончится, если Иран и КНДР прекратят оказывать россиянам военную помощь, а также, если Китай прекратит поставки товаров двойного назначения и компонентов.

Партнерские отношения РФ с КНДР, Ираном и Китаем, отметил Роберт Вуд, усиливают угрозы миру и безопасности за пределами Украины. Это касается не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 21 октября собрался для обсуждения ситуации в сфере безопасности в Украине. Встреча связана с военной поддержкой РФ со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая.

Заседание было созвано по запросу США и Словении. До этого эти страны консультировались с украинским постпредством.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину своего персонала. Включая офицеров разведки и специалистов по КНДР.

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