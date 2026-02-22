Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину: силы ПВО обезвредили 33 ракеты и 274 дрона врага

В ночь на 22 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 345 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 307 целей, в частности, 33 ракеты и 274 дрона различных типов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью РФ атаковала Украину дронами и баллистикой и запустила ракеты со стратегических бомбардировщиков. В частности, ракетами россияне ударили по Киеву, в столице прогремели взрывы.

Также сообщалось, что Россия трижды атаковала дронами гражданских на Сумщине. Известно, что шесть человек погибли, есть раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!