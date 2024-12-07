Россия ночью атаковала Украину ракетой и 'Шахедами': Силы обороны уничтожили 7 вражеских дронов

В ночь на 7 декабря Россия снова атаковала Украину с воздуха: вражеская армия ударила ракетой и запустила 14 БпЛА. Силы обороны уничтожили в течение ночи 7 российских ударных дронов.

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Шесть дронов были локационно потеряны, еще один решил вернуться домой, в РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку российские войска начали с 21.30 6 декабря. Враг ударил ракетой неустановленного типа по Сумщине. Также захватчики запустили 14 "Шахедов" и дронов других типов из российского Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях. 6 беспилотников локационно потеряны, 1 — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря Россия атаковала Запорожье КАБами. В результате ударов в городе погибли десять человек. Еще более 20 горожан получили ранения, среди них – дети, в том числе четырехмесячная девочка. Пострадал также парень 23 лет, он госпитализирован в тяжелом состоянии.