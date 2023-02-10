Россия устроила новую атаку, на юге уже уничтожили семь ''шахедов''

Страна-агрессор Россия вечером в пятницу, 10 февраля, устроила новую волну атак на украинские города. В частности оккупанты запустили партию дронов Shahed 136 на юге и востоке страны.

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Система противовоздушной обороны Украины сбила вражеские беспилотники в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Каналы в Telegram сообщили, что в Запорожье также прозвучали взрывы.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима в области сбили как минимум три дрона. В тоже время руководитель Одесской ОВА Максим Марченко на своей странице в Telegram сообщил, что украинские воины "отминусовали" четыре дрона-камикадзе, которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

"Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм!" – сказал Марченко.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре около 21:40 также прогремели взрывы. По его данным, сработала система ПВО.

"В Днепре взрывы – работает ПВО!" – написал он на своем канале в Telegram.

Местные каналы также сообщили, что ударные беспилотники оккупантов были замечены и в Запорожской области. В Запорожской ОВА данные пока не комментировали.

Отметим, что утром оккупанты запустили по Украине больше 100 ракет типаХ-101, Х-555, "Калибр". Взрывы прогремели во многих регионах, в столице подтвердили работу Сил ПВО, а в Харькове и Запорожье – прилеты, сообщается о раненых. Всего силам ПВО удалось уничтожить 61 ракету.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью и под утро 10 февраля войска РФ атаковали города и объекты критической инфраструктуры Украины. За это время наши Силы ПВО сбили пять из семи дронов-камикадзе, а также пять из шести ракет типа "Калибр" врага.

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