Россия устроила самый массовый обстрел Закарпатья с начала войны, есть прилеты: все подробности. Фото

Российские террористы в среду, 13 мая, совершили самую масштабную дроновую атаку на Закарпатскую область с начала полномасштабной войны. Под удар попали объекты критической инфраструктуры в нескольких районах. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий. Он отметил, что на местах попаданий работают спасатели.

Над Закарпатьем зафиксировали 11 воздушных целей

По информации военных, во время вражеской атаки в воздушное пространство Закарпатья зашло 11 российских беспилотников типа "Шахед" и "Герань". Большинство вражеских дронов украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Однако, часть беспилотников все же достигла целей.

Есть попадания по критической инфраструктуре

По словам Билецкого, зафиксированы прилеты по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах Закарпатья.

В то же время глава ОГА отметил, что последствия ударов не являются критическими для работы систем жизнеобеспечения области.

На местах попаданий работают спасатели и экстренные службы.

Пострадавших нет

Глава ОГА сообщил, что в результате атаки люди не пострадали.

Он поблагодарил подразделения ПВО, Национальную гвардию Украины, полицию и спасателей за оперативную работу во время массированного обстрела.

После атаки глава ОГА также поручил срочно провести рейдовые проверки укрытий в громадах области. Речь идет об оценке их состояния и доступности для населения во время воздушных тревог.

Билецкий призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной опасности и заботиться о собственной безопасности.

Напомним, что кроме Закарпатья, 13 мая Россия атаковала и другие западные регионы Украины. Взрывы прогремели в Луцке, Львове и Ивано-Франковске.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 мая Россия осуществила комбинированный воздушный удар по критическим объектам в Украине. На местах прилетов возникли пожары, есть жертвы и раненые.

