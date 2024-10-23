Россия увеличила количество атак дронами на гражданское население Херсона, враг преследует несколько целей – CNN

С начала осени российские войска резко увеличили количество атак дронами на гражданское население Херсона и области. Захватчики атакуют при помощи БпЛА пешеходов, гражданские автомобили, общественный транспорт и кареты скорой, ранения получают, в частности, дети и пожилые люди.

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Военной логики в таких атаках нет, впрочем, эксперты предполагают, что так российские оккупанты на левом берегу Херсона пытаются избежать переброски на другие, более горячие направления фронта. О причинах и целях террора гражданского населения Херсона рассказали в CNN.

Авторы материала констатировали, что с началом осени россияне резко нарастили количество дроновых атак на гражданских жителей Херсона. Захватчики атакуют пешеходов и легковые автомобили, автобусы и скорые, детей и пожилых людей.

"Два источника в Вооруженных силах Украины, работающих в Херсонской области, не смогли назвать CNN никаких военных обоснований ударов российских беспилотников. "Это просто для того, чтобы терроризировать местных жителей", – сказал один из военных", – говорится в статье.

По данным Херсонской ОВА, в течение сентября российские войска применили для ударов по региону более 2700 беспилотников. В октябре интенсивность ударов выросла еще больше: по состоянию на 17 октября оккупанты запустили уже около 1500 БпЛА.

Поскольку дроны имеют небольшие размеры, а атаки враг осуществляет очень часто, украинским воинам трудно их предотвратить и защитить гражданских. К тому же высокая скорость полета дронов делает практически невозможным для местных жителей бегство от атаки.

"Многие из этих беспилотников работают на длине волн и на высотах, значительно ниже систем ПВО. Они также слишком малы", – отметила аналитик американского Института изучения войны с РФ Екатерина Степаненко.

По ее словам, значительное количество БПЛА, применяемых россиянами, являются небольшими и коммерчески доступными, они легко разворачиваются, что позволяет создавать огромное давление на украинские системы обнаружения.

В целом, по данным ISW, количество атак дронов в Херсонской области заметно увеличилось уже в середине июля 2024 года: тогда украинские воины вынуждены были покинуть плацдарм в Крынках на оккупированном левобережье Днепра.

Поэтому Степаненко в разговоре с CNN предположила, что от ориентации на украинские позиции в Крынках россияне переключились на деоккупированное правобережье области.

Также аналитики предположили причины, по которым российские войска на Херсонщине нарастили применение дронов для атак на людей: они могут пытаться создать видимость "боевой работы", чтобы их не перебросили на более опасные направления фронта.

"По крайней мере, есть такая часть этих сил, которая пытается показать, что они что-то делают, чтобы их не перебросили на другую линию фронта, например на Покровское направление", – считает Степаненко.

Еще одной причиной могут быть испытания новых дронов, которые появляются в российских войсках.

CNN также констатирует, что российские пропагандисты не только не видят ничего плохого в "сафари" на гражданских – наоборот, они хвастаются этими преступлениями, публикуя видео со смертельными ударами БпЛА по людям и издеваясь над жертвами, пытающимися спастись.

Более того, сразу несколько Z-пабликов из РФ в начале сентября в Telegram выдали сообщения о том, что российские войска создали в Херсоне "красную зону" и что, мол, "вся критическая инфраструктура" и "любое движение транспорта будут считаться законной целью".

CNN напоминает, что целенаправленные умышленные нападения на гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, считаются военными преступлениями в соответствии с международным правом. Украина, ее западные союзники, Международный уголовный суд и ООН неоднократно обвиняли Россию в нападениях на мирных украинцев. Россия же, несмотря на многочисленные доказательства военных преступлений, упорно отрицает обвинения.

Напомним, накануне, 22 октября, российские оккупанты ударили по Херсону и области. С помощью дронов они ранили двух женщин, 74 и 54 лет, последняя находилась на остановке общественного транспорта.

Такие атаки в Херсонской области фиксируются ежедневно. Например, за день до того, 21 октября, оккупанты атаковали с беспилотников села Нововоронцовка и Никольское в Херсонской области. Пострадали трое гражданских: мужчины 61, 62 и 51 года, последний находится в тяжелом состоянии.

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