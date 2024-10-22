Оккупанты ударили по Херсону и области: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска утром 22 октября в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Видео дня

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации. По информации, около четырех утра оккупанты совершили атаку на Антоновку с помощью дрона.

Под вражеский обстрел попала 74-летняя местная жительница, получившая взрывную травму и обломочные ранения ноги и туловища.

Пострадавшую госпитализировали, и врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Также утром россияне совершили атаку с помощью БПЛА по остановке общественного транспорта в Днепровском районе Херсона.

В результате атаки 54-летняя женщина получила взрывную травму. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в ночь на вторник, 22 октября, ударили дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Сумам. Под ударом оказался частный жилищный сектор. В результате ночных обстрелов областного центра известно о трех погибших, среди которых один ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в понедельник утром, 21 октября, снова атаковали Запорожье. В этот раз враг попал в жилой квартал. Предварительно известно, что в результате атаки есть погибшие.

Напомним, что в ночь на 21 октября противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Киев. Произошло падение обломков в нескольких районах города, пострадал один человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!