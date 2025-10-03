Россия увеличила количество мобильных огневых групп под Скадовском: в 'Атеш' объяснили, что происходит. Фото

Партизанское движение "Атеш" сообщает о заметном увеличении числа мобильных огневых групп российских войск в районе Скадовска. Местные жители все чаще информируют о появлении таких формирований.

Об этом сообщает пресс-служба движения. "Атеш" фиксирует рост количества мобильных огневых групп ВС РФ под Скадовском", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, активность мобильных групп связана с ежедневными атаками украинских беспилотников, которые направляются в Крым через Скадовск. Чтобы противодействовать дронам, российские войска усиливают присутствие подразделений, передвигающихся на автомобилях, и пытаются поражать беспилотники из пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Наши агенты продолжают следить за ними, присылая нам фото и координаты, а мы, в свою очередь, передаем эти данные Силам обороны Украины. Эта информация помогает дронам эффективнее обходить защиту и поражать цели", – говорится в сообщении.

