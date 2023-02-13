Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море с 'Калибрами' на борту - ОК 'Юг'

Российская армия наращивает присутствие своих боевых кораблей в Черном море. К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" составляет уже 16.

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Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Россияне также запустили разведывательные беспилотники на территории, приближенные к линии фронта.

Учитывая, что вероятность морского боя и обстрелов увеличилась, военные призывают украинцев особенно щепетильно относиться к сигналам воздушной тревоги. Не стоит недооценивать цинизм агрессора.

"Будьте внимательны и осторожны. В случае обнаружения подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах, немедленно извещайте компетентные органы", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия держит в Черном море 12 кораблей, из которых два – подводные ракетоносители с "Калибрами". В связи с этим существует угроза точечных ударов по территории Украины.

В последней телефонной беседе с главнокомандующим армии США Милли генерал Залужный выразил обеспокоенность тем, что российский флот использует морские надводные дроны, создавая критическую опасность для гражданского судоходства.