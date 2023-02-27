Россия увеличила количество ракетоносцев в Черном море и направила в Украину 8 'Калибров' – ОК 'Юг'

Государство-террорист Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 12 судов. Отныне два российских ракетоносителя нацелили на Украину 8 "Калибров".

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Также среди вражеских кораблей на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной побережья находятся 3 десантных. Об этом в Telegram сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Он предупредил, что ракетная угроза сохраняется, россияне продолжают вести разведку и выискивать новую тактику действий.

Напомним: ранее в этот день в ОК "Юг" предупредили о высокой вероятности ракетных ударов России по Украине. В Черное море был выведен один корабль врага с 4 "Калибрами" на борту. Активность российской авиации и запуск дронов-камикадзе в ночь на 27 февраля свидетельствовали об угрозе.

В общем, ситуацию в зоне ответственности в ОК "Юг" описали как стабильно сложную, но контролируемую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 февраля РФ выпустила по Украине восемь "Калибров", но ни одной из них не удалось достичь цели – их сбили Силы противовоздушной обороны. В то же время в нескольких областях зафиксированы прилеты, ведь в общей сложности враг выпустил 32 ракеты;

– министр обороны Алексей Резников сделал намек на планы Украины получить от партнеров боевые корабли. Он выразил убеждение, что в вопросе военной помощи невозможное со временем становится возможным.

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