Россия уже 10 суток не выводила в Черное море боевые корабли: в ВМС назвали причину

В последние 10 дней Российская Федерация не выводила свои корабли в Черное море для боевого дежурства, и лишь время от времени проводятся работы по ремонту боевых заграждений. Это связано с тем, что был уничтожен патрульный корабль Сергей Котов.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, в комментарии Укринформу. Однако он отметил, что это не означает, что уровень ракетной угрозы снизился.

"Что касается присутствия российских кораблей в акватории Черного моря, можем отметить, что на протяжении уже 10-х суток мы ее не наблюдаем. Фактически враг сейчас держит паузу. Связано это, конечно, с тем, что был уничтожен патрульный корабль Сергей Котов, – заявил Плетенчук.

В связи со сложной ситуацией в акватории, оккупанты пока не могут выполнять свои задачи в море. Иногда враг пытается осуществлять меры по охране своих баз. В частности, недавно выходил для ремонта боновых заграждений, однако это вся активность, зафиксированная со стороны Черноморского флота Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов после серии значительных потерь российских кораблей предположительно был отстранен от должности 10 марта. Его заменил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Первой задачей нового главы ВМФ РФ, по всей видимости, станет стабилизация ситуации в Черном море

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта Силы обороны Украины поразили корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" у Керченского пролива. Это судно стало довольно существенным уроном для врага, ведь его стоимость составляет около 65 млн долларов. Операцию провело спецподразделение ГУР Group 13 с помощью морских дронов Magura V5.

Напомним, что по данным ГУР, оккупанты хотели разместить на "Сергее Котову" ЗРК. Этот корабль вместе с крейсером "Москва" участвовал в атаке на Змеиный.